Marina Gross não conseguiu segurar as risadas enquanto apresentava uma reportagem nesta quinta-feira (20). A jornalista apresentava uma notícia sobre um resgate na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e um fato inusitado acabou tirando a apresentadora do “RJ TV” do prumo.

Três pessoas ficaram a deriva em uma bolha inflável na praia carioca e os salva-vidas da região precisaram ser acionados. "Esse equipamento tem uma corda que é puxada por uma pessoa, mas o homem que puxava a corda não sabia nadar e começou a se afogar", narrou Mariana, começando a rir.





A contradição de haver um agente de segurança que não sabe nadar em um brinquedo aquático fez com que a jornalista esquecesse a seriedade do caso por um momento. Contudo, Mariana se desculpa e retoma a reportagem.

“Ficou tudo bem. Eu ri aqui porque realmente é inusitado, só no Rio de Janeiro mesmo, mas está tudo bem, todo mundo saiu em segurança”, concluiu.

Em seguida, a jornalista também se explicou pelo Twitter: “Gente, tem hora que não dá pra segurar. Feliz aqui que todos se salvaram! Parabéns aos salva-vidas!”

GRAVE! Mariana Gross não aguenta o riso durante o #RJ1 : "É grave, é divertida a imagem, mas é muito grave" pic.twitter.com/MUj73qVXCF — Eduardo Moura (@eduardomouraof) April 20, 2023





Gente, tem hora que não dá pra segurar. 🤦🏻‍♀️ Feliz aqui que todos se salvaram! Parabéns aos salva-vidas! #Rj1 — Mariana Gross (@ladygross) April 20, 2023









