Divulgação/Alta Books Editora Walter Longo





Walter Longo foi presidente do Grupo Abril e ficou conhecido por ser um dos conselheiros de Roberto Justus em "O Aprendiz 6 — Universitário", da RecordTV. Agora, em tom provocativo, o escritor e empresário promove amplo debate sobre como "tecnologia e idealização podem coexistir no futuro" em seu recém-divulgado título "Abaixo os Gurus, Salve os Guris", da Alta Books Editora (224 páginas, R$ 59,00).





Divulgação/Alta Books Editora Capa do livro 'Abaixo os Gurus, Salve os Guris'

Com vasta experiência no mundo dos negócios, Longo questiona padrões preestabelecidos, estimula o potencial criativo que reside dentro de cada um e explora o poder transformador da engenhosidade. Em linhas gerais, argumenta, com exemplos práticos, que a solução para os problemas complexos da humanidade está na mentalidade descompromissada e fantasiosa dos pequenos.

Na página 63 da obra, aliás, há um parágrafo que diz: "Há muito tempo percebi que devemos aprender com as crianças. A imaginação não se manifesta nelas do mesmo modo que nos adultos. Graças à imaginação mais fértil do que dos adultos, uma criança é capaz de criar de maneira livre, sem preconceitos e sem cabrestos".