Reprodução/Instagram Ana Skaf





A ausência de Ana Skaf na mais recente temporada da SPFW teve um motivo superespecial: a chegada de seu bebê antes do tempo previsto. Ela, que está no elenco do seriado "No Ano Que Vem", do Canal Brasil, que fala sobre duas mulheres em crise e é dirigido por Maria Flor e Mari Macedo, era aguardada na passarela do evento de moda em 25 de maio. No entanto, a bolsa se rompeu, e o pequeno veio ao mundo no dia 19, após mais de 40 horas de trabalho de parto, no Hospital e Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, na região central do Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram Nicolas, filho da atriz Ana Skaf e do maestro Eder Paolozzi

Nicolas é fruto do relacionamento com o maestro Eder Paolozzi, um dos maiores nomes da renovação da música de concerto no país. Durante conversa com o site, Ana Skaf revelou que todos esperavam o nascimento para este mês, mas o garotinho acabou antecipando o cronograma deles: "Aí avisei ao meu booker que não conseguiria ir ao desfile da São Paulo Fashion Week. Ele, aliás, foi a terceira pessoa a saber, e quis contar logo para poder colocar alguém em meu lugar. Já o Eder, que estava no aeroporto de Salvador a caminho de Vitória para uma apresentação, voltou às pressas para casa".







Ana Regina Eder Paolozzi, Nicolas e Ana Skaf





Em seguida, a artista carioca de 26 anos deu mais detalhes do processo. "Esperei 18 horas para começar a profilaxia e a indução, pois as contrações não engatavam. Tudo que queria era tê-lo de forma normal, e ainda bem que consegui. Meu marido me deu o suporte para que fosse possível; além disso, estava bem acompanhada da doula Amanda e da obstetra Ana Oliva", destacou. E, sem esconder a emoção, finalizou, mencionando que acreditava que Nicolas seria geminiano, porém o neném quis ser taurino. "Confesso que gostei", derreteu-se.