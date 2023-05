Divulgação Denilson de Oliveira e Kaká





Campeão do mundo pela seleção canarinho em 2002 e "bola de ouro" em 2007, Kaká foi o convidado desta segunda-feira (29) do podcast "Denilson Show", um dos mais assistidos da atualidade no segmento esportivo. Durante a participação, ele falou a respeito de sua trajetória nos gramados, títulos e o polêmico episódio em torno de Vinicius Junior.

Logo de início, o craque destacou que um "racista jamais deixará de ser racista", mas que, de outro modo, o futebol não pode ser uma plataforma de voz para manifestações desse tipo. "Minha dúvida é: por que a La Liga está atrasando tanto para tomar uma atitude? Não é a primeira vez! Precisamos saber quais serão as verdadeiras providências que a entidade vai tomar", começou dizendo.

Para ajudar na contextualização, o meio-campista revelado pelo São Paulo, que viveu o auge de sua carreira no Milan, ainda abriu um parêntese para reforçar que o esporte não pode servir como veículo de atos assim: "Vamos acabar com o racismo? Provavelmente não, mas seremos mais uma geração a combatê-lo, assim como as próximas também serão".

Vini Jr. foi expulso de uma partida contra o Valencia pelo campeonato espanhol organizado pela La Liga no último dia 21, após reagir a provocações feitas por torcedores e se envolver em uma briga com jogadores do time adversário. Ao longo da disputa, foi possível ouvir constantes gritos de "macaco!" vindos da arquibancada direcionados ao ponta-esquerda.