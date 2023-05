Divulgação/MSP Mauricio de Souza





Sede do Parque da Mônica desde 2015, o SP Market, na zona sul da capital paulista, ficou ainda mais movimentado na noite desta quinta-feira, dia 25, com a visita de Mauricio de Souza, Mônica Souza e a chegada da exibição inédita "Coleção Sansão – Estilistas Brasileiros", em parceria com a Mauricio de Sousa Produções.





Divulgação/MSP Mauricio de Souza e Mônica Souza





Foram convidados 30 nomes da moda, dentre eles, Ronaldo Fraga e Walério Araújo, para uma intervenção artística no adorado coelho da garotinha mais baixinha, "golducha" e dentuça do mundo, o Sansão. As criações podem ser conferidas todos os dias da semana, gratuitamente, durante o horário de funcionamento do empreendimento, até 23 de julho.

Divulgação/MSP Obra assinada por Walério Araújo





Para Mônica Sousa, inspiração para a personagem que completou seis décadas, essa abordagem permite as diversas interpretações, fazendo com que cada peça seja única e especial. "A iniciativa visa promover a criatividade, o estilo nacional, a arte e a diversidade cultural do Brasil", revelou ao site iG Gente.

Divulgação/MSP Mônica Souza





Mas não acabou, não. Ao final da experiência, os trabalhos serão leiloados para que os fãs da dona do vestido vermelho mais popular dos quadrinhos (e do seu inconfundível mascote, agora de várias cores) possam levá-los para casa. Ah, e todo o valor arrecadado será revertido para instituições de caridade.