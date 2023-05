Divulgação Pietra Quintela





Um conto de fadas contemporâneo. Assim pode ser descrito o enredo de Rosa, personagem de Pietra Quintela no longa-metragem "Princesa Adormecida" que começa a ser rodado esta semana no Rio de Janeiro, com direção de Cláudio Boeckel ("Gaby Estrella – O Filme" e "As Aventuras de Poliana – O Filme"). "Não poderia estar mais feliz e ansiosa", confidenciou a atriz por meio de uma publicação no Instagram.

Rosa, ou, com o perdão do spoiler, Áurea, é uma típica adolescente que sonha com liberdade e independência enquanto seus três tios, que a criaram como uma filha, a superprotegem a todo custo e não a deixam fazer nada. Mas, aos 15 anos, ela descobre que é uma alteza de um país distante e que sua vida pode estar em perigo.

"Princesa Adormecida" é o segundo título a ser adaptado para as telonas. O primeiro, "Cinderela Pop", arrebatou mais de 600 mil espectadores às salas e foi protagonizado por Maisa Silva, que, desta vez, interpreta a DJ Cinderela.

Para essa releitura, a autora criou uma trama com mistérios, aventura e muita emoção, trazendo o clássico texto popularizado pelos irmãos Grimm para o universo atual e moderno das teens. Não há espaço, no entanto, para príncipes montados em cavalos brancos, magia, amizade com passarinhos ou cantoria pela floresta.

Rosa frequenta a escola, tem uma melhor amiga inseparável, deseja cuidar do próprio destino e não quer simplesmente ser protegida. E, no lugar de uma bruxa, há uma mulher perigosa, enciumada e invejosa, que é uma mestra dos disfarces e atende pelo nome de Marie, vivida por Patrícia França.

Em resumo, saem as fadas, e entram os três tios Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern), que sempre se fazem presentes. O elenco do projeto audiovisual da Panorâmica, em coprodução com a Warner Bros Discovery e distribuição da Manequim Filmes, também reúne Juliana Knust, Guilherme Cabral e Ju Colombo.