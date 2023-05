Reprodução/Instagram Camila Silveira e Nani Venâncio





O primeiro semestre de 2023 tem sido de desafios e de muitas conquistas para Camila Silveira, que divide o microfone com Nani Venâncio no comando do mesacast "Bestcast" e está à frente do quadro "Ellas", no programa apresentado pela "onça que marcou a abertura da novela 'Pantanal', originalmente transmitida em 1990", nas tardes da Rede Brasil de Televisão.

Um deles é o cargo de coordenadora de projetos e marketing da Rede Brasil, também conhecida como RBTV. Ao tentar descrever a sensação, Camila não escondeu a alegria e se lembrou dos caminhos que percorreu para chegar até aqui. Disse, por exemplo, que nunca planejou ou teve a pretensão de ser uma "figura pública" e que se via como "uma mulher tímida e íntima da tecnologia".





Divulgação Camila Silveira





Desde então, a especialista tem avançado gradativamente na carreira. Em poucos dias, ganhou visibilidade e apontou estratégias práticas, "sem abrir mão, é claro, dos que fazem parte de sua jornada", como fez questão de frisar durante o rápido bate-papo com o site. "Minha gratidão a Deus e àqueles que estão comigo neste desafio. Mais uma etapa na qual dedicarei todas as forças para obter sucesso", afirmou.