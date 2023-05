Reprodução/Internet Jhusara, do 'The Voice +'





Ex-integrante do Trio Ternura, sucesso nas décadas de 1960 e 1970, backing vocal de Cazuza (1958-1990), Alcione e Ana Carolina, voz oficial da vinheta de abertura do reality "The Voice Brasil", ex-participante da versão exclusiva para talentos da maturidade da atração da Globo, a cantora Jhusara comemorou sete décadas de existência do jeitinho que mais gosta: no palco.

Victor Chapetta/Divulgação Jhusara





A artista reuniu os convidados em um badalado restaurante carioca, e o que não faltou por lá foi música de primeira. Acompanhada do pianista da casa Silas Lima e de seu marido, o maestro Jorge Cardoso, interpretou sucessos da MPB e clássicos imortalizados por Leila Pinheiro, Emílio Santiago, Elis Regina, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Djavan e Toni Tornado.





Victor Chapetta/Divulgação Jhusara, Silas Lima e Jorge Cardoso





Depois, em contato com esta coluna do site iG Gente, refletiu sobre a chegada da nova idade e a brevidade da vida. "Foi rápido demais, são muitas histórias, alegrias, estradas e amigos maravilhosos. Só posso agradecer!", comentou a carioca, sem esconder o sorriso no rosto e o brilho no olhar.