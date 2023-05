Lívia Cardoso Filha caçula de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa luxuosa no interior de São Paulo





A noite de quarta (17) foi de muita alegria para o cantor sertanejo Zé Neto e a influenciadora digital Natália Toscano. Os dois reuniram cerca de cem pessoas, entre familiares e amigos, no Buffet João e Maria, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para uma comemoração antecipada do aniversário de Angelina, já que a data real do nascimento dela é nesta nesta sexta-feira, dia 19.

Lúdico e interativo, o festão "transportou" os convidados para o universo da "Casa Mágica da Gabby", série da Netflix que é sucesso entre os pequenos. É que, assim como acontece na TV, o evento contou com diferentes cômodos, brincadeiras e surpresas dentro da colorida residência, ou seja, a diversão foi mais do que garantida. Aliás, coube à decoradora Daniela Raduan recriar o cenário que dá vida à personagem e aos gatos Pandy e Cakey.

"Nina ama assistir à 'Casa Mágica da Gabby', e, por isso, optamos pelo tema; na verdade, ela escolheu", revelou a criadora de conteúdo, aos risos, acrescentando que a aniversariante já estava praticamente "uma mocinha", decidindo tudo. Depois, ao ser questionada sobre como definiria a comemoração, não pensou duas vezes: "Cheia de emoções. Tão lindo ver a minha princesa crescendo".