Reprodução/Instagram Rosiane Pinheiro





Criar conteúdos específicos e vendê-los ao público se tornou uma nova fonte de renda e de popularidade entre as celebridades. Que o diga Rosiane Pinheiro! A dançarina do grupo de pagode baiano Gang do Samba e ex-integrante do elenco da décima quarta edição do reality "A Fazenda", da RecordTV, não pensou duas vezes ao receber (e aceitar) a proposta da maior plataforma da América Latina voltada para pessoas acima de 18 anos.

Porém, um dos motivos que a fizeram olhar o convite sob outro ângulo foi o de não precisar fazer publicações explícitas, caso não queira. "Posso focar algo mais sensual e ter liberdade para ser eu mesma. Acredito que esse seja o grande diferencial", pontuou a ex-peoa, para, logo em seguida, acrescentar que está "descobrindo esse mundo agora, se enturmando com tudo, conhecendo criadores e buscando saber como funciona".





Reprodução/Instagram Rosiane Pinheiro





Um exemplo disso é que a morena, capa da "Playboy" e da "Sexy Premium", já deixou claro que pretende pedir a opinião dos fãs para a realização dos ensaios. "Gosto dessa questão de me exibir, de mostrar escondendo, de seduzir sutilmente. Se é para provocar, levo a sério e faço mesmo. E é assim que vou ser na Privacy, tanto é que decidi apagar as fotos das minhas outras redes para deixar a galera curiosa com o que está por vir", confidenciou aos risos.