Assim como Isis Valverde, a influenciadora Mari Maria, que trabalha como makeup artist e produz vídeos no YouTube desde 2015, também virou embaixadora da Flora Cosméticos. Enquanto a ex-estrela da Globo simboliza a Francis, marca da companhia brasileira reconhecida por seus sabonetes de alta perfumação, a criadora de conteúdo mineira será a responsável por comunicar os lançamentos da OX.

Para dar o pontapé inicial, a empresa levou a blogueira para Barcelona para poder visitar a fábrica e observar o processo de onde vem a tecnologia do sistema OX Beleza Duradoura. "A oportunidade de conhecer esse lugar incrível e ainda me aprofundar mais no mercado de haircare, vendo de perto como funciona a produção das matérias-primas, desde a colheita manual até a secagem das plantas, é uma experiência enriquecedora e que me permite compreender melhor esse segmento que adoro", afirmou ao site.





O embarque de Mari Maria aconteceu na tarde deste domingo (7). Em uma publicação no Instagram, escreveu: "Prontinha no aeroporto e muito feliz! Mal posso esperar para mostrar para vocês tudo de especial que vou fazer por lá, tenho certeza que vão amar acompanhar cada detalhe aqui comigo". Entre os comentários não faltaram palavras como: "Vai com Deus, minha Maricota", "queria tanto" e "sucesso, que Deus te abençoe, sua maravilhosa".