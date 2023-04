Reprodução/Instagram Giovanna Chaves





Pelo visto, alguém andou pisando feio na bola com a atriz, cantora e digital influencer Giovanna Chaves, conhecida por viver a Priscila da novela infantojuvenil "Cúmplices de Um Resgate", que foi adaptada por Íris Abravanel e levada ao ar entre 2015 e 2016, no SBT.

É que a beldade divulgou o print-screen de uma conversa de WhatsApp. Nele, dá para ler as seguintes frases: "Oi, amor. Volta comigo, por favor. Prometo não errar de novo". Também dá para visualizar o "não" após o envio de uma foto em que a loira aparece sorrindo meio sem jeito e fazendo o gesto de joinha.





Como era de se esperar, o exposed acabou chamando atenção na rede social. "Quem será o querido? Agora fiquei curiosa", especulou uma. Outra acrescentou: "Lenda age assim". Já uma terceira foi além e tratou de colocar os pingos nos is e avisar aos investigadores de plantão que aquilo era um "efeito", ou seja, não era real.

Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: Giovanna, que chegou a ser apontada como pivô da separação de Larissa Manoela e João Guilherme Ávila e já revelou durante uma live ter dado um fora em Caio Castro, no passado, por causa da diferença de idade, foi procurada por esta coluna do iG Gente, mas não respondeu até o fechamento do texto. O espaço, no entanto, segue aberto caso queira se pronunciar.













O outro lado da história



Após a publicação da reportagem, Giovanna Chaves se manifestou por meio de uma mensagem direta (DM) em sua rede social. "Oii! Tudo bem? Hahahaha não passou de uma brincadeira, é um filtro do Instagram. Beijos", garantiu ela. Então, tá!





Qm será o querido agr fiquei curiosa HAHAHAHAHAHA KKKKKK pic.twitter.com/wukiwDA4X6 — cami💄SOPHIA (@Ilysmvalverde) April 24, 2023





isso é um efeito povo — ؘ (@drwsarh) April 25, 2023