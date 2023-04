Divulgação Day Mesquita





Day Mesquita vem conquistando cada vez mais destaque na televisão. Após brilhar em "Amor Sem Igual", da RecordTV, que lhe rendeu o "Prêmio Contigo!", a atriz agora se prepara para estrelar a série "Tudo de Bom", que, em breve, estará disponível na plataforma de vídeos on-line. "O roteiro é diferente de tudo que já li e fiz! Fiquei feliz por ter integrado o elenco e estou na expectativa para o lançamento", disse em rápido contato com o site.

O enredo é ambientado na década de 80, época em que Day nasceu, e traz a paranaense na pele da ex-vedete Simone Mantovani, descrita como "alguém que não tem medo de ir atrás de seus desejos, mas que guarda muitos mistérios a serem revelados ao longo da trama". O projeto tem direção de Ajax Camacho, que, aliás, roteirizou a história juntamente a Lúcio Manfredi e Ingrid Zavarezzi.





Engana-se, portanto, quem acredita que as novidades param por aí! Day também tem outra estreia prevista: "How To Be A Carioca", do Star+. Na obra, que conta com Seu Jorge num dos papéis centrais e a direção criativa do prestigiado Carlos Saldanha, responsável por "Rio" e "A Era do Gelo", entre outros sucessos do cinema, a artista dá vida à dondoca Ana.