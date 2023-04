Reprodução/Instagram Ex-BBB Rodrigão





Na próxima quarta-feira (26), a partir das 18h, Rodrigo Gomes Simoni, o Rodrigão, um dos participantes mais famosos da história do "Big Brother Brasil", da Globo, reunirá amigos, familiares e fãs na sede da Buzz Editora (Avenida Paulista, 726), em São Paulo. O motivo? Brindar o lançamento oficial e deixar sua rubrica na obra "Seja Muito Mais que Um Milionário", que marca a sua incursão pelo universo literário.

No título, o ex-brother, que desenvolveu o método MAPA e hoje tem uma das mais concorridas mentorias especializadas em negócios, discorre sobre gestão financeira, trazendo aprendizado para todos. "Ele não é para investidores, e sim para os outros 95% da população do nosso país que sonha em mudar de vida e administrar os jogos monetário e mental, assim como fiz na minha trajetória e na da minha família", começou dizendo o empresário e influenciador digital.





Divulgação/Buzz Editora Capa do primeiro livro do ex-BBB Rodrigão

Em seguida, o maringaense — que, como todo brasileiro, também passou por altos e baixos, mas aprendeu a priorizar o que é realmente importante — destacou que, por ter tido o prazer de contar com os "melhores profissionais do mundo" ao seu lado nos últimos dez anos, recebeu o incentivo de que precisava para tirar o projeto do papel. Por fim, acrescentou: "O dinheiro é bom, resolve problemas e nos dá tempo de qualidade com as pessoas que amamos, mas, se nos deixarmos ser dominados, a ruína é certa!".