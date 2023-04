Reprodução/Instagram Gloria Perez e Jade Picon





"Os testes mostraram que Jade tinha potencial e que valia a pena arriscar. É uma menina muito focada, determinada, estudiosa. Jogou-se por inteiro em aprender, em buscar a personagem. Vai fazer carreira, sim." Essas foram as palavras usadas por Gloria Perez para validar a sua decisão sobre escolher a ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Jade Picon para interpretar uma das personagens centrais da atual novela do horário nobre da Globo.

Em entrevista exclusiva à coluna Mariana Morais, do site "Em Off", a autora aproveitou para citar o preconceito que ex-brothers e ex-sisters enfrentam ao tentar seguir a carreira artística. "Há sempre um espaço para rostos novos. Mas também existe uma má recepção do público a quem apareceu primeiro no 'BBB' (como aconteceu com a Grazi. Hoje você pode ver como eram injustas as críticas que ela recebeu naquela estreia, e como estava certo quem apostou no potencial dela)", relembrou.





Durante o bate-papo, a veterana falou do drama do estupro virtual por meio do uso da tecnologia deepfake e explicou por que quis retratar esse tema nos capítulos de "Travessia". "A ideia foi chamar atenção para as diferentes maneiras de usar esses novos recursos. A deepfake, que impõe uma virada na vida de Brisa [personagem de Lucy Alves], a utilização dela pelos pedófilos e golpistas diversos. Um assunto importantíssimo ao qual as pessoas ainda não se ligaram tanto", completou Gloria.