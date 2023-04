Reprodução/Internet Ana Hikari e Mirella Santos





Sucesso com a segunda temporada da série "As Five", criada por Cao Hamburger, escrita por Luna Grimberg, Maiara de Paula e Maíra Motta e exibida pelo Globoplay, Ana Hikari se mostrou surpresa com o vídeo que a influenciadora digital Mirella Santos, famosa por ter feito parte do trio "MC Loma e As Gêmeas Lacração", precisou postar nas redes para se defender das opiniões recorrentes que recebe por auxiliar a progenitora quanto às finanças.

Como quem quisesse destacar que não há cabimento uma atitude dessas, a atriz, que ficou conhecida como a Tina de "Malhação — Viva a Diferença" e foi a primeira protagonista de origem asiática de uma novela da Globo, usou o Twitter para compartilhar o conteúdo e, de quebra e nas entrelinhas, sair em defesa da irmã de Mariely Santos.





"Eu realmente não entendo o conceito de reclamar que ela está bancando a mãe, porque na minha cabeça só existe 'trabalhar para um dia poder dar tudo para os meus pais!'", começou dizendo, para, logo em seguida, confidenciar que um de seus desejos é o de "aposentá-los bem lindinhos e ainda dar luxo para viajarem e fazerem o que quiser com o meu dinheiro".

A partir daí, a artista leu vários tipos de frases. Enquanto uma usuária do microblog declarou: "Não confunda ajudar com bancar", outra fez coro à indignação de Hikari e acrescentou: "Nada mais gratificante do que ver a minha mainha ter acesso às coisas que nem se permitia sonhar. E muitas delas tão simples! Para isso que vivo e batalho".

Eu realmente não entendo o conceito reclamar que ela tá bancando a mãe…

pq na minha cabeça só existe trabalhar pra eu um dia poder dar TUDO pros meus pais!

aposentar eles bem lindinhos e ainda dar luxo pra eles viajarem bem muito e fazerem o que quiser com meu dinheiro https://t.co/EPgn6fF5Cn — Ana Hikari (@_anahikari) April 18, 2023