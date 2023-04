Divulgação Paramount+ anuncia reality show da família de Sylvester Stallone





Depois de interpretar alguns dos personagens mais lendários da história do cinema, como "Rocky, Um Lutador" e "Rambo: Programado para Matar", três vezes indicado ao Oscar, Sylvester Stallone está pronto para que as câmeras registrem o que ele considera ser o papel mais icônico, grande e importante em sua vida: ser pai.

É que, ao lado da mulher Jennifer Flavin Stallone e das filhas Sophia, Sistine e Scarlet, o ator, roteirista e diretor nova-iorquino vai estar na nova produção do serviço de streaming de propriedade da ViacomCBS, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Trata-se de "A Família Stallone", que estreia no dia 17 de maio.





Ao divulgar algumas imagens por meio de uma publicação no Instagram, Stallone leu de tudo um pouco, desde pessoas associando o projeto ao "Keeping Up With The Kardashians", que levou o clã Kardashian ao estrelato, passando por mensagens como "isso vai ser épico" e até frases do tipo: "Espero que haja uma participação especial de Schwarzenegger".

Atualmente, os dois são grandes amigos, mas nem sempre foi assim. Em recente conversa com a "Forbes", Sly falou sobre a rivalidade com Arnold Schwarzenegger nos anos 90. "Nós nos desgostávamos imensamente. Pode parecer um pouco vaidoso, mas fomos pioneiros de um gênero naquela época, que nunca mais foi daquele jeito. Então era uma competição, mas não era nada saudável", afirmou.