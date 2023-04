Reprodução/Instagram Gil do Vigor

Gil do Vigor apareceu indignado nos stories do Instagram nesta terça-feira (04). O ex-BBB ficou revoltado ao ser parado em um aeroporto dos Estados Unidos, quando retornava para as aulas do PHD em economia.

“Eu vou ter que tirar meu Green Card, porque eu não aguento mais o que eles fazem comigo quando eu venho para os Estados Unidos. Toda vez é a mesma coisa”, afirmou o economista.





Segundo Gil, os policiais do aeroporto o pararam e o trataram com deboche. “Faz PHD em economia, então me ensine sobre o BRICKS”, teria zombado o agente.

O ex-BBB também relatou que os oficiais duvidaram que ele participasse de um programa de tv no Brasil. “Vim com duas malas, uma o Mais Você me deu com roupas, falei que era apresentador de um programa no Brasil e eles abriram a mala e debocharam: ‘que trabalho bom que dá uma mala de roupa.’”, contou





