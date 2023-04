Lúcio Luna Natália Lummertz





Natália Lummertz está em contagem regressiva para a chegada do dia 17. O motivo? A estreia da sexta fase da série "Reis", escrita por Raphaela Castro, com supervisão de texto de Cristiane Cardoso e direção-geral de Juan Pablo Pires, na qual interpreta Eleora, uma das cinco servas do rei Davi e de sua mulher Abigail.

A atriz, aliás, era uma das mais animadas durante a coletiva de imprensa, que aconteceu na última segunda-feira (10), no Rio de Janeiro. Ao publicar algumas imagens no Instagram, legendou: "Muito bom estar rodeada de pessoas tão talentosas e queridas num projeto tão lindo e especial".





Reprodução/Instagram Natália Lummertz faz prova de figurino para sua personagem em 'Reis'





Depois, em contato com o iG Gente, a gaúcha não escondeu a alegria nem a ansiedade. "Estou feliz de voltar a dar vida à Eleora. Os próximos episódios mostrarão o amadurecimento da personagem, assim como alguns conflitos que serão responsáveis por mudar toda a sua trajetória na trama", revelou, porém sem dar muitos detalhes.

Por falar em Natália, ela foi surpreendida por parte do elenco e de alguns integrantes da produção no dia do seu aniversário de 21 anos, no final de março. Eles entraram cantando "parabéns a você" no refeitório do complexo de estúdios Casablanca. Roza Haydêer, a Urit, foi a responsável por puxar o coro e carregar o bolo de chocolate.