Divulgação Xanda Dias e Priscila Menucci, da 'Praça', participam de podcast de Giu Cota





Aos 12 anos, Giu Cota, que atuou no curta "Conto de Ninar", da BandNews, que acabou lhe rendendo o prêmio "Leão de Prata" como melhor ator protagonista em Cannes, esteve em atrações, como "A Pracinha É Nossa", e em filmes como o longa "Assalto na Paulista", no qual interpretou Rubens, personagem de Eriberto Leão, quando criança, acaba de ganhar um mesacast para chamar de seu. Trata-se do "PodCota", que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h.

Nele, mostra que a geração Z (conjunto de crianças que nasceram na primeira década do século XXI, imersas na era digital e com novos hábitos em relação aos costumes anteriores) realmente está engajada em questões ambientais, sociais e identitárias. "Por fazer parte desse mesmo grupo, acabo levando vantagem, porque entendo as perspectivas e as curiosidades, consigo me conectar e ainda criar um conteúdo que seja realmente relevante", relatou ao site.





Entre os temas abordados estão educação, comportamento, tecnologia e cultura. E, para dar início a essa nova experiência, Cota comandou o especial "Onde Foi Parar o Humor na TV" e contou com a visita de Xanda Dias e Priscila Menucci, que fazem parte do elenco do programa de Carlos Alberto de Nóbrega e com quem, aliás, gravou "A Pracinha". "O Giu é um menino talentoso e inteligente. O projeto vai ser diferente pelo fato de ele ser tão jovem", destacou Menucci, que dá vida à dona Nica no humorístico do SBT.