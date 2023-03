Reprodução/Instagram - 3/3/2023 Fred Nicácio





Fred Nicácio, eliminado do "BBB 23" nesta semana, debochou da relação entre Amanda e Antônio Cara de Sapato no reality. O médico afirmou que o lutador olha para Amanda como se ela fosse um homem e descarta a possibilidade de um romance entre os dois no confinamento.

"Sapato olha para a Amanda igual homem. Desiste, isso não rola. Ela olha para ele com um olharzinho, assim, querendo. Ela quer o afeto dele de outra maneira", disse Fred Nicácio.





O shipper "Sapanda" ganhou força nas redes sociais após a aproximação dos dois desde os primeiros dias de "BBB 23". Mas Fred aproveitou a participação no mesacast "BBB Tá On" para avisar aos fãs que o casal não deve se concretizar, pois Sapato não deve investir em um affair.

"Essa é uma leitura que eu faço porque eu vi. Não estou na cabeça dela, mas o que dá para ler é isso. Ele [Sapato] olha para ela [Amanda] como brother, nem como sister. Brother real, como ele olha para o Fredinho, por exemplo. Não vejo uma possibilidade de relação, pelo menos dentro da casa.