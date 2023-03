Michel Mendes/Mjay Produção Cintia Carvalho e Laís Caldas





As soluções cirúrgicas para recuperar a cabeleira perdida nunca estiveram tão em alta no país. Que o diga Laís Caldas. De olho nesse filão, a ex-participante do "Big Brother Brasil 22", da Globo, procurou a também dermatologista Cintia Carvalho, que há sete anos domina a técnica FUE com maestria, para iniciar mais uma etapa de aprimoramento profissional no centro estético que ela mantém na capital paulista.

"Estou muito feliz em poder passar um pouco do meu conhecimento e esclarecer todas as principais dúvidas sobre o método de extração da unidade folicular. Acredito que a Laís vai ser feliz nesta área", disse a especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC), ao site.





Michel Mendes/Mjay Produção Laís Caldas inicia curso com Cintia Carvalho, expert em implantes capilares





"Entrei em contato com a doutora Cintia Carvalho para fazer o meu curso de transplante, pois sempre priorizo aqueles que têm elevada qualidade técnica, investem em modernas instalações, sabem tratar os pacientes e entregam resultados impecáveis. Então, vamos juntas, pois tenho certeza de que será um sucesso!", ressaltou a ex-sister, animada.

Em seguida, a eleita de Gustavo Marsengo destacou as vantagens do tratamento, geralmente utilizado como último recurso quando todas as outras alternativas não rendem o esperado. "Rejuvenesce e molda o rosto, eleva a autoestima e a qualidade de vida. A queda de fios, em qualquer lugar do corpo, principalmente a calvície, pode fazer com que a pessoa desenvolva depressão, ansiedade e outros danos emocionais", finalizou.