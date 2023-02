Reprodução/ Instagram Laís Caldas

Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que começara a namorar no "BBB 22", usaram as redes sociais para esclarecer boatos que apontaram que a ex-sister estaria grávida do ex-brothers. Os rumores começaram após Vyni e Bárbara Heck tirarem uma foto beijando a barriga da médica.

"Que venha com saúde", escreveu Vyni no Twitter, ao publicar a foto com as ex-BBBs. "Gente, eu cheguei em casa, abri meu celular e estava uma loucura! A gente descobriu que ia ser papai e mamãe pela internet, assim, do nada", disse Laís.

Gutavo, então, negou que a namorada estaria grávida: "O bom é o comprometimento com a verdade. Nove meses de namoro, não de gestação!", acrescentou Gustavo.

Vyni também explicou que tudo não passou de uma brincadeira, ele afirmou que os amigos costumam tirar fotos beijando a barriga de Laís desde o ano passado.

