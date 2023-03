Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Fred Nicácio





Se o resultado do paredão dependesse única e exclusivamente do voto de Giovanna Ewbank, Fred Nicácio sairia ileso. É que, segundo a atriz, podcaster e apresentadora, o médico generalista, um dos cinco fabulosos do reality show "Queer Eye Brasil", da Netflix, tem sido hostilizado pelos demais participantes desde o início do confinamento.



"O Fred Nicácio merece muito ficar! Ninguém do programa acredita no potencial dele, todos acham que ele vai sair. Que sonho vai ser quando o Tadeu Schmidt disser que Fred fica!", começou desabafando por meio do Twitter. Entre os comentários, não faltaram frases como: "Sério? Nunca discordei tanto de você em todo o tempo que te acompanho!" e "te amo, sensata, maravilhosa".

















Quem também mostrou uma opinião parecida com a da mulher de Bruno Gagliasso foi Luiza Ambiel, ex-musa da "Banheira do Gugu". "Eu acho que deveria sair o Cara de Sapato, porque o Fred, querendo ou não, movimenta o game. O que acham?", questionou a artista, estimulando a interação no microblog. Já Victor Sarro foi enfático ao dar seu veredito: "Tchau, Fred".

