Reprodução/Instagram Juliana Paes e Cleusa Maria, que inspirou a criação da personagem Maria da Paz





A infância e juventude humilde e o espírito empreendedor de Cleusa Maria da Silva, de 55 anos, estiveram presentes no segundo dia de desfiles do grupo especial no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, com o samba-enredo "Um Pedaço do Céu". Para quem não viu, a CEO da Sodiê Doces foi reverenciada pela Águia de Ouro e destaque em um carro alegórico que exalava cheiro de chocolate pela avenida. Tudo feito de maneira delicada, equilibrada.

Transmitindo a ideia de que, independentemente da chegada, é a caminhada que une as pessoas e as faz crescer, e que nunca devemos desistir de nossos sonhos para alcançar "um pedaço do céu", seja por meio do amor, da religiosidade ou até mesmo da comida, a agremiação da Pompeia contou a trajetória de Silva, desde quando trabalhava como boia-fria, cortando cana, até a atualidade, como empresária à frente de mais de 340 lojas pelo Brasil.









Divulgação Cleusa Maria da Silva





"Tal qual como um bolo, a existência é feita de partes, e podemos atingir os nossos objetivos quando 'fermentamos' as nossas qualidades. Os bons momentos, dignos de comemoração — batismos, aniversários, casamentos, bodas —, são os 'recheios' da vida. Como profissional, nunca desisti do meu pedaço do céu e não quero transformar esse momento em um panfleto comercial, mas celebrar a mensagem de esperança e o carnaval, que é a maior festa popular do mundo", afirmou ao iG Gente.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que a confeiteira serve de inspiração para algo tão grandioso. Quem não se lembra da novela "A Dona do Pedaço", criada por Walcyr Carrasco e protagonizada por Juliana Paes? "Foi um prazer ter vivido Maria da Paz, personagem cuja trajetória foi baseada na sua, de muita luta, batalha e vitórias. Que a Sodiê continue crescendo", desejou a atriz por meio de um vídeo nas redes sociais.