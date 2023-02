Reprodução/Instagram Igor Cosso, Samara Joy e Anitta

Igor Cosso foi um dos que se indignaram com todos aqueles que invadiram o perfil de Samara Joy, estrela do jazz que bateu Anitta, para xingá-la. Para quem não viu, há mensagens dizendo que a nova-iorquina de 23 anos "roubou", "não é famosa" e "não merecia" o prêmio de "artista revelação".



"Que vergonha dos brasileiros e conhecidos comentando no post da Samara Joy que ganhou da Anitta. Ela não tem nada a ver com isso. Parem de estragar o momento dela. Que estupidez", escreveu o intérprete de Junior Romantini em "Salve-se Quem Puder", da Globo, após o resultado da 65ª edição do Grammy Awards, que aconteceu na noite deste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Antes disso, porém, o mineiro já tinha recorrido à rede social para celebrar a presença da "poderosa" no evento. "Toda a nata da música está esse ano, né? Madonna no palco agora com Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Bad Bunny, Harry Styles. Kendrick Lamar, Lizzo e Stevie Wonder na plateia. E nossa 'Anira'. Histórico", escreveu Cosso, numa clara referência à maneira como Jimmy Fallon pronunciou o nome dela durante a apresentação com Iggy Azalea no "The Tonight Show", em 2017.



