Reprodução/Instagram Bruno Gaga





Nesta terça-feira (21), foi a vez de Cristian Vanelli se despedir do "Big Brother Brasil 23", da Globo. O empresário gaúcho, que causou polêmica ao afirmar que chamou atenção das pessoas durante a realização de um exercício físico na orla de uma praia em Fortaleza por ser branco, tornou-se o quinto eliminado da edição ao disputar a permanência com Fred Desimpedidos e Ricardo Camargo, conquistando, assim, 48,32% dos votos do público.

Porém, a saída que está dando o que falar é a de Bruno Nogueira. O atendente de farmácia alagoano, que desistiu do reality show na sexta-feira (17), foi quem mais viu as redes sociais alavancarem. De acordo com o estudo da BR Media Group, holding de conteúdo e influência para marcas e criadores, Gaga evoluiu em 90,53% no Instagram, sendo acompanhado por mais 184 mil contas.





Divulgação Cristian Vanelli





No topo vem Antônio "Cara de Sapato", que já esteve outras vezes nesse ranking, com 16%, além de Amanda Meirelles, também sempre presente na lista, com 20,54%. Quanto à Key Alves, ela, mais uma vez, foi na contramão, com 2,68%, ou seja, 211 mil pessoas a menos. E Fred ("Boco Roso") teve o índice mais baixo durante o período: apenas 0,41% de novos integrantes na plataforma.