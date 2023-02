Reprodução/Globo - 22.02.2023 Bruno Gaga desistiu do 'BBB 23'





Bruno Nogueira, conhecido como Bruno Gaga, ganhou um VT no programa ao vivo desta terça-feira (21) no "BBB 23". O vídeo tira sarro do ex-brother, que desistiu do reality show após afirmar que enfrentava problemas com a saúde mental.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Melhores momentos do Bruno", afirma o VT, que exibe apenas a cena em que o ex-brother apertou o botão para desistir do programa, na última semana. Enquanto a brincadeira da emissora foi recebida com risadas entre espectadores, outros internautas criticaram a proposta.





"Rindo com respeito", afirmou uma pessoa no Twitter. "Achei pesado", ponderou mais uma. "Boninho odeia desistentes [risos]. Bruno nem na introdução está mais", escreveu outra. "É assim que o Boninho lida com a saúde mental de quem participa", ponderou um usuário, com outra crítica ao diretor do reality.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Ri muito. E foi zoeira. Com outros desistentes o Boninho passava uma borracha como se a pessoa nunca tivesse existido. Achei até que com o Gaga o programa fez uma homenagem. Na zoeira, mas fez", opinou um internauta. Confira o VT na íntegra:

O VT dos melhores momentos do Bruno Gaga foi o melhor da noite. #BBB23 pic.twitter.com/nljJkWxtUr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 22, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.