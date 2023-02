Divulgação Carla Perez no camarote Aposta Ganha





Com figurino todo feito de forma artesanal e assinado por Talita Sylos e Fagner Bispo, Carla Perez, a eterna loira do É o Tchan!, causou alvoroço ao marcar presença no camarote Aposta Ganha, em Salvador, na noite desta quinta-feira, dia 16. Por lá, a dançarina e apresentadora de TV posou para fotos, atendeu a imprensa e adiantou detalhes do desfile de seu tradicional bloco infantil.

Depois, por meio do Instagram, acrescentou: "Contagem regressiva! Faltam apenas dois dias para o nosso encontro no Pipoca Doce. Domingo (19), às 11h15, e segunda-feira (20), às 13h, no Campo Grande". Entre os comentários, não faltaram palavras de carinho como: "Estou chegando. Vou sair de Recife só para ver você", "a rainha está de volta" e até "colado nessa pipoca", frase escrita pelo maridão, ex-vocalista do Harmonia do Samba.





Divulgação Carla Perez





Por falar no Aposta Ganha, essa é a primeira vez que a empresa de games patrocina a folia baiana. E, diga-se de passagem, ela já iniciou com pé direito, tendo o cantor Bell Marques, um dos mais importantes artistas de axé no Brasil, como embaixador.