Reprodução/Instagram Henrique Lima





Henrique Lima, que figura no ranking dos dez maiores tiktokers do Brasil, somando cerca de oito milhões de usuários, ficou entre os assuntos mais repercutidos do Twitter nesta quarta-feira (15). O alvoroço, no entanto, não se deu devido ao vazamento de alguma foto íntima (sim, o bonitão mantém perfil nas plataformas de conteúdo adulto OnlyFans e Privacy), mas por causa de um vídeo em que aparece com mais um desenho no corpo. Na legenda, para estimular a interação, ele perguntou: "Coragem?".

Não demorou para o modelo e youtuber enfrentar uma enxurrada de comentários (muitos negativos, bom citar). "Coragem eu preciso ter para pular de um prédio, para fazer isso aí é só ter mau gosto mesmo", disse um. "Ainda bem que você é rico e não precisa arrumar emprego", emendou outro. Já o terceiro lamentou: "Não acredito, seu rosto é tão bonito". O quarto e último então opinou: "Achei que só eu não tinha gostado, mas pelo visto ainda existem pessoas com juízo e sanidade".





Reprodução/Instagram Henrique Lima

Após ler de tudo um pouco em sua conta oficial do microblog, o influenciador digital carioca de 29 anos fez questão de vir a público revelar que não passava de uma brincadeira. Ao aparecer com a cara lisinha e sem resquícios de tinta, postou: "Trollagem, família", seguido de emojis de riso e de coração. "Ai que bom, achei que tinha feito de verdade", "estávamos passando mal aqui" e "ninguém ia te perdoar" foram algumas mensagens deixadas na publicação.