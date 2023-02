Divulgação Yuri Bonotto





Sucesso nas redes sociais, nas plataformas de conteúdo adulto OnlyFans e Privacy e, principalmente, no palco do dominical comandado por Eliana Michaelichen no SBT, Yuri Bonotto, de 32 anos, contou que segue um cardápio equilibrado e uma rotina de exercícios físicos para deixar o shape em dia e transparecer isso ao vestir o uniforme de seu personagem. Mas, de vez em quando, até abre uma exceção e mostra que nem é tão radical assim.

"Faço musculação, boxe e Mahamudra (modalidade que mistura práticas diferentes em um único treino e tem o ex-BBB Jonas Sulzbach na linha de frente) e como de forma saudável durante a semana. Aí, no sábado e no domingo, tenho meu lazer, bebo moderadamente e saio um pouco da dieta. Aliás, gosto de frutas e de comida de verdade, por exemplo, arroz, feijão, frango, carne ou ovo, salada e legumes, e um pãozinho de manhã", destacou, entre risos, durante rápido bate-papo com o iG Gente.





Divulgação Yuri Bonotto





Depois, questionado se gostava do que via no espelho, acenou positivamente: "Me acho bonito, sim. Tenho autoestima boa" (mais risadas). É muito elogiado? "Sim, não só pela aparência, mas também pela minha força de vontade em querer me exercitar e me alimentar adequadamente. Costumo ser assim quando viajo a trabalho ou lido com a rotina corrida", respondeu. Como se isso não bastasse, ele ainda confidenciou ter facilidade para eliminar medidas.

Bonotto, para atingir as metas, vale-se da disciplina. O gaúcho não abre mão dos cuidados com a pele do rosto, que vão além do skincare, com o cabelo e com a barba. "Faço botox preventivo de cinco em cinco meses e já fiz bioplastia no maxilar, mas não faria mais nenhum [procedimento estético]", finalizou. Venhamos e convenhamos, nem precisa, né?