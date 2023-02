Divulgação Anna Livya Padilha





Aos 22 anos, Anna Livya Padilha está à doce espera de Zulu. A digital influencer e atriz, que ganhou notoriedade ao protagonizar a famosa pegadinha da menina-fantasma do elevador no "Programa Silvio Santos" e interpretou a vilãzinha Janu na segunda versão da novela "Chiquititas", também no SBT, aproveitou a visita ao universo encantado de Mickey Mouse para comprar na MacroBaby, referência em produtos para bebês.

Por lá, escolheu quase todos os artigos para o primeiro ano de vida do pequeno, desde mamadeiras, chupetas, termômetro, babadores, sabonetes e roupinhas. Depois, usou as redes para contar que, de todas as coisas que já viveu, sentiu e imaginou, essa está sendo a mais extasiante e que não poderia estar mais feliz. "Um misto de sensações de desespero com gratidão. Muita gratidão. Zulu ainda nem nasceu, mas eu já nasci de novo", derreteu-se.

Divulgação Anna Livya Padilha na MacroBaby

Já sobre o fato de ser do sexo masculino, ela, que é casada com o especialista em criptomoedas e investidor em commodities Bruno Gomes e está grávida de quase seis meses, falou sobre os muitos tons da maternidade. "Costumam dizer que, quando é menino, o mundo se torna azul, mas o nosso tem todas as cores, ele quem as trouxe", afirmou. "Amo vocês", "vem, neném" e "felicidades, meus amores" foram frases deixadas entre os comentários.