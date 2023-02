Reprodução/Instagram Cristina Mendonça





Pelo visto, Gisele Bündchen não é a única modelo made in Brazil que deve curtir o carnaval em terras tupiniquins, não. Cristina Mendonça também! A top, radicada há seis anos na Itália, que trabalha como comentarista esportiva na televisão italiana, detém o título de musa do Botafogo e acaba de brilhar na capa da versão vietnamita da revista "Harper's Bazaar", nem bem desembarcou no país e mandou avisar que trouxe algumas peças-chave na mala para cair na folia.





Entre os compromissos agendados, estão ensaio para nova ação publicitária, reunião em torno dos preparativos de sua marca de beleza para cabelos e presença vip na partida de seu clube do coração. Nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 20h30, o Botafogo enfrenta o Vasco na terceira rodada do campeonato carioca. Esse é o segundo clássico de ambas as equipes nesta temporada. A promessa é de casa cheia, uma vez que mais da metade dos ingressos do Maracanã já foram vendidos.