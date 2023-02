Reprodução/Instagram Adriane Galisteu, Sophie Charlotte, Iza e Sharon Stone

Exageros à parte, implante de silicone, todos sabem, é preferência nacional. Especialmente da "geração selfie", formada por pessoas que cresceram integradas a computadores, smartphones e redes sociais. Mas, ainda assim, há aquelas celebs que, apesar de reconhecerem quanto essa mudança pode fazer a diferença na autoestima (e na vida!) de muita gente, batem na tecla de que o desejo por seios fartos não deve ser encarado como obrigatório. Seja por medo de cirurgia, seja por se aceitar do jeitinho que é.



Um belo exemplo disso é Adriane Galisteu. Em entrevista à revista "Harper's Bazaar Brasil", a apresentadora dos realities "Power Couple Brasil" e "A Fazenda", ambos da RecordTV, refletiu sobre as críticas que constantemente recebe e defendeu o direito de dispensar essa ideia. "Nunca coloquei silicone para ficar bonitona ou gostosona, nem porque estava na moda. Nunca fiz rinomodelação, mesmo as pessoas dizendo que meu nariz deveria ter. Sou superlivre dessas verdades e não estou nem aí", pontuou.



Quem também já falou abertamente sobre esse tema foi Sophie Charlotte. Durante participação no programa "Superbonita", do GNT, a atriz, casada com o ator Daniel Oliveira desde 2015, abriu o jogo e comentou como aprendeu a lidar com comentários sobre seus seios pequenos no início da carreira e, principalmente, o que fez para se esquivar das amarras da sociedade. "No começo do trabalho, isso foi uma questão, até começarem a acontecer as cenas expostas. Foi uma libertação", manifestou-se.



A cantora Iza revelou recentemente que já pensou em aderir à modificação, mas que esperou sua estrutura física se desenvolver e viu que nada mais era do que um padrão estético a ser seguido: "Não estou dizendo que nunca vou fazer, sei lá! Depois que tiver filhos, não sei como vai ser a minha relação [com o corpo]. Mas fico feliz de tê-lo deixado amadurecer como deveria, para me olhar no espelho e me sentir tranquila. Quando digo que queria botar silicone, tinha menos do que hoje. Já acho eles pequenos e lindos, mas eram muito menores".



Considerada um dos maiores símbolos sexuais do cinema por sua cruzada de pernas no filme "Instinto Selvagem", de 1992, Sharon Stone é uma das estrelas internacionais que se destacam entre as que não têm vergonha de manter o aspecto natural e se exibem como vieram ao mundo. Quem não se lembra de quando ela posou de topless para a capa da revista semanal francesa "Paris Match" aos 51 anos? Hoje, aos 64, tem usado e abusado de transparências e decotes em aparições públicas.



Mas como anda a intervenção no Brasil? Com mais opções, diriam certos especialistas. Pensando nisso, perguntamos ao prestigiado médico Sérgio William Segundo se há como dar um "volume extra" sem a necessidade de implante. De acordo com o doutor, "sim, por meio do enxerto de gordura, que possibilita uma menor probabilidade de rejeição, já que o material introduzido é retirado do organismo".



Depois, questionado, ele explicou que a lipoenxertia é indicada para as pacientes que desejam fazer os seios se sobressaírem suavemente, têm assimetrias leves ou receio de a prótese ficar com um resultado artificial. Por fim, William Segundo ressaltou que, "como todo método, a técnica deve ser realizada por alguém devidamente qualificado e em ambiente hospitalar adequado".