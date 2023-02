Reprodução/Instagram Jade Azevedo e Neymar Jr.

Jade Azevedo, a Vizinha, que conta com mais de três milhões de seguidores só no Instagram e namora o youtuber e dançarino de brega funk Alê Oliveira, com quase nove milhões de fãs nas mesma rede social, foi uma das celebs da internet que fizeram questão de felicitar o jogador de futebol Neymar Jr., que completou 31 anos neste domingo, dia 5.



Por meio dos stories, a também estudante de nutrição enalteceu o craque do PSG e recordou a ocasião em que viajou a Paris, teve a oportunidade de assistir a uma partida do Paris Saint-Germain e ainda ir a um after, onde o viu pessoalmente pela primeira vez. "Que seu novo ano transborde saúde, amor, boas energias, novas experiências e grandes realizações. Feliz aniversário!", escreveu a loira na legenda da publicação.

Reprodução/Instagram Jade Azevedo e Alê Oliveira

Se, por um lado, a experiência com Neymar foi positiva, por outro, com Luan Santana, deixou a desejar. Pelo menos foi o que Alê deu a entender no mês passado e foi amplamente divulgado nas páginas da internet, como a "Fofoquei". Ao compartilhar a série de vídeos, os administradores do perfil acrescentaram: "Alê Oliveira e Jade Azevedo ficam tristes com Luan Santana por não terem sido atendidos no camarim do cantor". O desabafo, é claro, dividiu opiniões.

Ale Oliveira e Jade Azevedo ficam tristes com Luan Santana por não terem sido atendidos no camarim do cantor: “Sonho de fã” pic.twitter.com/A4jSa59Olm — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 15, 2023