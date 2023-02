Divulgação Dalton Vigh

Intérprete de Otto Pendleton, um dos personagens centrais de "Poliana Moça", Dalton Vigh foi confirmado no elenco de "As Aventuras de Poliana — O Filme", com produção da Panorâmica, em parceria com o SBT e distribuição da Warner Bros. Pictures.



As filmagens do spin off começaram e trazem o ator revivendo e repaginando o seu papel no folhetim de Iris Abravanel que leva adiante a saga de "As Aventuras de Poliana", iniciada em 2018 e interrompida em julho de 2020 por causa da pandemia.

Com base no sucesso da trama infantojuvenil e no tamanho massivo da fanbase que ela carrega consigo, as expectativas para o projeto cinematográfico são altas. Por fim, mas não menos importante, Dalton participará de um novo trabalho no streaming, mas os detalhes da obra ainda não foram revelados.