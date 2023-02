Divulgação Vagner Lara, Ronan Oliveira e Dicesar Ferreira

O Frida Bistrô, localizado no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, serviu de cenário para os ex-BBBs Janaina do Mar, Daniel Fontes, Vagner Lara, Ronan Oliveira, Dicesar Ferreira e Victor Hugo acompanharem o resultado do paredão do "Big Brother Brasil 23" na noite desta terça, 31. E, em clima de animação, desfrutaram de um cardápio que despertava sensações diversas, de "quero esse" a "que delícia".



Houve um instante em que, ao ouvir o apresentador Tadeu Schmidt conversar com os emparedados da semana e anunciar: "Chegou a hora. Quando terminar, seremos vinte", Janaina, que fez parte da décima primeira temporada do programa, explicou que não tem como não passar um filme na cabeça. "A gente sai do 'BBB', mas o 'BBB' não sai da gente. Todos nós amamos o programa e continuamos assistindo. É um vício", confidenciou, entre risos.

Se, de um lado, DiCesar e Vagner Lara faziam caras e bocas e posavam para fotos segurando uma sobremesa inspirada no reality show da Globo, de outro, Daniel Fontes, que integrou o elenco da décima sétima edição, não escondia a felicidade por poder reencontrar todos eles. Até porque, como fez questão de ressaltar, "não é sempre que conseguimos essa façanha".



Tadeu, então, dá o resultado: o ex-affair de Anitta foi o segundo eliminado da casa, com 53,3% dos votos. Ao receber a notícia, o modelo chorou, foi cumprimentado pelos colegas e se despediu dos aliados. Domitila Barros, do grupo camarote, ganhou 46,09% dos votos, enquanto Cezar Black foi o que teve o menor índice, 0,61%. Ao todo foram computados 100.089.771 votos no "Gshow".