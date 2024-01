Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet e Rodriguinho no BBB 24





Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, se revoltou com mais uma fala do cantor Rodriguinho sobre a alimentação da modelo no "BBB 24". Nesta quinta-feira (18), Rodriguinho questionou se Yasmin não iria para a academia do reality, já que resolveu "comer sem fim".

"Você não vai treinar, cara? Um dia, pelo menos. Sei lá, mano... já que quer comer sem fim, faz um treininho", disse Rodriguinho para Yasmin Brunet, enquanto a sister tomava café na Xepa do BBB.

Procurada pela coluna, Luiza Brunet desabafou diante da pressão que Rodriguinho faz em Yasmin no confinamento e afirmou que vai procurar um advogado para denunciar o cantor por violência contra a mulher.

"Este homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica que tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de 5 filhos, se comportar desse jeito. Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave, continuamente e deve arcar com as consequências", disse Brunet.

Leia também Cariúcha diz que tem pós-A Fazenda melhor que o de Jaquelline





Brunet falou da situação da filha e lamentou como Yasmin é exposta em rede nacional. "Ela já reconheceu dentro da casa que está com gatilho de compulsão alimentar. Ele continua sem o menor respeito. Eu fico impressionada como a vítima de violência silenciosa não percebe, tenho muita preocupação quando ela se der conta do que está acontecendo. Milhares de pessoas passam por isso no mundo. E pessoas como este senhor agindo assim. Ele precisa se observar e olhar o espelho", completou Luiza Brunet.

"Já que quer comer sem fim tem que treinar. (Rodriguinho segue obcecado pelo corpo da Yasmin) #bbb24 pic.twitter.com/oemjfLO6gC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 18, 2024





Essa não é a primeira fala de Rodriguinho sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet. Ele sugeriu o uso de mordaça para a modelo parar de comer, além de fazer críticas ao corpo da mulher. Em uma conversa, Brunet pediu para Rodriguinho a deixar em paz, mas a pressão seguiu. "Car*lho, me deixa em paz. Ficar falando da minha compulsão vai me gerar gatilhos", apontou.

Durante o confinamento, Yasmin Brunet desabafou com Davi da compulsão alimentar. "Socorro. (...) Eu não consigo parar de comer", lamentou a sister.

Assista ao AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente