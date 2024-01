Divulgação - 19/8/2022 Carnaval Salvador





O Carnaval de Salvador acaba de ganhar mais um reforço para a folia de 2024: o trio elétrico do TikTok vai desfilar na sexta-feira (9), no circuito Barra-Ondina, misturando uma banda estreante na festa com duas bandas tradicionais.



A banda DiDengo, produto da banda EVA lançado no segundo semestre de 2023, será a anfitriã durante o circuito. Comandada por Biel Brito, a banda vai receber Felipe Pezzoni (Banda EVA) e o grupo É o Tchan durante o circuito para participações especiais.





O Trio do TikTok será o ponto de diversão e interação digital oferecendo aos

foliões a oportunidade de compartilhar os momentos mais animados nas

redes sociais, amplificando a experiência do maior Carnaval do mundo. O bloco do TikTok será para o folião pipoca acompanhar a DiDengo.

Divulgação Biel, da DiDengo





A sexta-feira servirá como prévia do Bloco EVA, que vai desfilar no sábado de Carnaval em apresentação única no mesmo circuito.

Trio TikTok

Quando: 09 de Fevereiro de 2023

Onde: Barra-Ondina

Atrações: Banda Didengo com participação de Banda Eva e É o Tchan