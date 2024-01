Reprodução/Instagram A participante do BBB 24 fez teste para virar bailarina do Faustão e não passou





Uma polêmica tomou conta das redes sociais de Beatriz Reis, do "BBB 24", nesta quinta-feira (18), após uma foto da participante pipoca em um camarim da Band viralizar. Na época, Beatriz fez um teste para se tornar bailarina do Faustão e os internautas acusaram a bbb de ter acesso ao "mundo dos famosos".

No entanto, Beatriz fez apenas um teste e foi reprovada. Hadassa Baptista, que integrou o balé do Faustão, explicou a situação e defendeu Beatriz, ressaltando que a atual sister comentou o desejo de participar do BBB.

"A gente fez a audição, mas ela não chegou a participar do balé. Ela e outras três meninas não passaram. No dia da audição, ela chegou a falar que o sonho era entrar no Big Brother, que ela estava ali [no teste da Band] para ser vista. Não é um personagem como a galera está falando, ela é desse jeito. Acelerada, única e falou três vezes no camarim que o sonho era entrar no BBB", diz Hadassa em conversa com a coluna.







Segundo Hadassa, Beatriz não se importou com a derrota no teste para trabalhar com Faustão. A dançarina acredita que a vendedora merece o prêmio do "BBB 24".

"Quando passei no teste, ela mandou mensagem, parabenizou. Ela merece estar lá e levar o prêmio. Ela é real", completa.

Beatriz voltou do terceiro paredão do "BBB 24" e surge como uma das queridinhas do público do reality da Globo. Nas redes sociais, foi a participante pipoca que mais conquistou seguidores em 10 dias de reality.