Reviravolta na treta entre Davi Kneip, Markinhos e Will Domiêncio no "De Férias com o Ex: Salseiro VIP"? Temos! Após Davi expor que Markinhos pegava no pênis dele durante brincadeiras no confinamento da MTV, o influenciador rebateu os comentários do DJ em conversa exclusiva com a coluna.

A confusão do trio começou quando Davi mostrou a Markinhos que estava excitado. Will não gostou e questionou a atitude do DJ. Após a insistência de Kneip no assunto, Markinhos acabou partindo para cima, rejeitando a brincadeira do DJ. Segundo Markinhos, Davi mente ao falar que ele pegava no pênis dele em brincadeiras, o que acabou apontado como "brotheragem" por parte da audiência.

"Não, nunca peguei no 'p*u dele'. No corte do de férias com ex, mostra o primeiro take, e 20 minutos depois outro take como se a discussão fosse pelo 'p*u dele' e eu durante esse tempo fiquei na minha e só pedia para ele parar de falar besteira porque estava passando vergonha, sendo insistente e invasivo nas falas bem baixas. No final, quando acabaram os argumentos e ele viu que não estava maneiro, ele soltou que eu pegava no p*u dele às vezes. Foi quando eu me irritei por não aguentar mais ouvir ele fazer esse tipo 'brincadeira' que só ele achava legal, que além de mim, outras pessoas ao redor estavam totalmente incomodadas e desconfortáveis. Foi até pontuado por alguns participantes nos cortes do programa, comparando a situação como assédio de metrô", rebate o influenciador.

Markinhos, que ficou com Brenda Paixão no reality da MTV, explica que o desconforto com Davi Kneip começou antes do mostrado pela edição. "Eu estava de canto com a Brenda e era talvez um dos nossos melhores dias juntos, e estávamos curtindo bastante separado do pessoal. Até ele chegar em nós e chamar a gente para pular pelado na piscina. Imediatamente eu e a Brenda falamos que não. E ele inconformado soltou: 'É, né, na hora de entrar no mar pelado com a Tainá você vai, agora com a Brenda fica fazendo caso?' A Brenda estava tendo atritos com a Tainá, então, deixou ela chateada e a partir dali o clima entre nós dois esfriou totalmente, ela saiu de perto de mim e por isso sentei no banco. Foi quando ele começou a brincadeira infantil de mostrar o p*u", relembra.

O caso com Tainá, citado por Markinhos e Davi, aconteceu em um date quádruplo, que ainda contou com a participante Isa. "No date foi comentado entre as quatro pessoas sobre entrar no mar pelado e, para variar, Davi estava de p*u duro, e eu apontei e comentei: 'está de p*u duro mano? Vai correr para o mar pelado e de p*u duro?'. E ele disse sim. Então eu falei ok, né, vamos. E geral tirou a roupa e correu pelado para água", explica Markinhos.

O influenciador ressalta que Davi passou o confinamento insistindo em mostrar aos participantes que ficava excitado com facilidade. "No começo, quando ele estava falando, eu permaneci quieto porque já era 'normal', porém não agradável ele ficar falando do p*u dele o dia inteiro, por estar tomando algumas substâncias que ele comentava para todos e passava o dia inteiro de 'p*u duro', ficava mostrando para casa toda e a casa toda comentava. Nos primeiros três dias geral levava em tom de brincadeira, depois ficou extremamente desconfortável e ele achava o máximo", reclama.

Will Domiêncio, envolvido na briga, foi procurado pela coluna, mas não respondeu até o momento da publicação da matéria.