Reprodução - Instagram - 15.12.2023 Markinhos, Davi Kneip e Will





A briga generalizada no "De Férias com o Ex: Salseiro VIP" segue rendendo aqui fora. Após Will Domiêncio, Markinhos e Davi Kneip se desentenderem no episódio da quinta-feira (14), alguns posicionamentos chamaram a atenção da coluna.

A confusão do trio começou quando Davi mostrou a Markinhos que estava excitado. Will não gostou e questionou a atitude do DJ. Inflamado com a postura de Will e com a insistência de Kneip no assunto, Markinhos acabou partindo para cima, rejeitando a brincadeira do DJ.

O desafeto de Kneip no reality foi acusado de ter a masculinidade frágil por paete da web. Nesta sexta-feira (15), em contato com a coluna, Davi Kneip entregou que Markinhos pegava no pênis dele durante as gravações do reality na MTV no Caribe.



"Eu e o Markinhos tínhamos muitos amigos em comum, e até nos conhecíamos. Lá dentro algumas vezes ele fez umas brincadeiras apertando minhas partes íntimas, entre outros comentários sobre o tamanho e tal. Eu, como sou, tranquilo em relação a minha masculinidade, deixei passar e levei na zoeira. Mas quando foi eu que fui brincar com ele o mesmo apelou", diz Davi Kneip.





"O Markinhos, por exemplo, em um date com a galera, eu, ele, a Tainá e a Isa, nós entramos pelados no mar e ele ficava gritando: 'Vamos correr do p*u do Davi'. Comentava umas coisas assim, mas sempre levei na brincadeira", relembra Kneip, que garante não ter problemas com Markinhos fora do reality.

Sabre de Luz

Já com Will Domiêncio o negócio ficou mais pesado. Will apontou que Davi era um moleque e playboy por tentar "mostrar a p*c*" para Markinhos, sendo o pivô da briga. Porém, Davi afirma que o próprio Will brincava com o tamanho do dote do rapaz e até o apelidou.

"Dentro da casa, várias pessoas brincavam em relação ao tamanho do meu pênis, de ficar excitado quando próximo a Aline [Mineiro], Will até falava 'parece um sabre de luz', 'uma garrafa pet', e, na primeira oportunidade, vem tentar me colocar como um monstro. Por ser um 'De férias com ex' sempre levei na boa as brincadeiras em relação as minhas partes íntimas, mas como estavam com raiva de mim tentaram me pegar para tiração", reclama Davi.





O DJ ainda aponta que muitas cenas ruins de Will foram cortadas na edição e relembra quando o influenciador abandonou a noiva no altar no reality "Casamento às Cegas", da Netflix.

"Era um cara que falava muita m*rda lá dentro, que a edição cortou, tinha brincadeiras totalmente invasivas comigo e comentários ridículos. O que ele fez com uma mulher meses atrás, sim, foi revoltante, mas mesmo assim tentei abrir a cabeça para ver se tinha mudado ou era outra pessoa, porém dentro do programa me decepcionei muito com ele e vi que ele só queria seguir um 'grupo' e era totalmente influenciado", entrega.

"E quem é ele para me chamar de playboy? Lutei muito para ter tudo que conquistei e me orgulho disso. Mas uma coisa que não posso mentir que pelo menos aqui fora depois dessas polêmicas o mesmo, após me chamar para 'mão' me pediu desculpa e falou que entendia meu lado", finaliza.

Markinhos e Will foram procurados pela coluna, mas não responderam até o momento da publicação da matéria.