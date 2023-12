Reprodução - MTV De Férias com o Ex Salseiro VIP entrega caos com Aline Mineiro e João Zoli





Gabi Prado e Stéfani Bays, temos visitas! A MTV exibiu, na quinta-feira (14), a expulsão de João Zoli do "De Férias com o Ex: Salseiro VIP" após uma briga generalizada do elenco, com direito a Aline Mineiro partindo para cima de Alan para defender o affair Davi Kneip. A treta fez a audiência relembrar as primeiras temporadas do reality.



O caos começou quando Davi Kneip tentou mostrar a Markinhos que estava excitado durante uma festa. Will Domiêncio não gostou e confrontou Davi, afirmando que não era uma atitude saudável no convívio. Davi, então, revelou que Markinhos pegava no pênis dele em outras ocasiões. Markinhos pediu para Davi parar com o assunto, Kneip questionou, e Markinhos foi para cima do DJ.





Confusão para lá, confusão para cá... um segurança precisou entrar na casa para conter Markinhos, que estava "preso" por João Zoli e Aline Mineiro. Ao chegar perto do trio, o segurança escorregou e derrubou todos os participantes. João Zoli se descontrolou, xingou o segurança e invadiu uma área restrita da casa onde a produção da MTV ficava. Resultado? Zoli foi expulso do "De Férias com o Ex: Salseiro VIP".

"Na briga de ontem, limites importantes foram ultrapassados. Zoli faltou com o respeito aos que trabalham para o 'De Férias' acontecer e infringiu as regras do programa", avisou a MTV ao elenco, chocando o grupo.

A expulsão de Zoli reverberou após as gravações. Segundo a coluna apurou, o moço não gostou de como a MTV tratou a situação . Ele defende a história de que foi injustiçado pelo programa.

Quem também defende é Aline Mineiro. No caso, a ex-A Fazenda defendeu o affair Davi Kneip. Após segurar Markinhos, Aline foi tirar satisfação com Will e terminou brigando com Alan. No meio da discussão para saber quem estava errado, Alan gritou com Tainá e Aline partiu para cima do rapaz.

A ex-A Fazenda quebrou tudo da festa na área externa da casa e tentou caçar Alan no quarto, mais uma vez sendo impedida e, desta vez, com interferência de uma nova pessoa da produção do reality.

🚨GRAVE: João Zoli foi EXPULSO do ‘De Férias com o Ex’ após um segurança tentar separar uma briga, escorregar e acabar atingindo o ex de Brenda Paixão, que ficou revoltado.

pic.twitter.com/qshrGqYRng — Central Reality (@centralreality) December 14, 2023









Aline esquivando de todo mundo, inclusive da segurança, e correndo pra bater no Alan #DeFériasCaribe #DeFériasSalseiroVip pic.twitter.com/b5jhUFIEfK — . (@realitand0) December 14, 2023