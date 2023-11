Reprodução - Instagram - 28.11.2023 Elenco De Férias com o Ex All Stars





O "De Férias com o Ex All Stars", edição do reality da MTV só com veteranos que marcaram época, vem aí. As gravações terminaram no último fim de semana, em Alagoas, e a coluna descobriu o elenco principal completo do programa. A lista conta com parceiro de Neymar e ex-affair de Vini Jr.



Com exclusividade, descobrimos que o surfista Flávio Nakagima, Cleber Zuffo, Lis Aguiar, Luís Mattos e Escarião estão confirmados no elenco da nova temporada. Eles se juntam a Maju Mazalli, Stéfani Bays, Lumena Aleluia, Martina, Igor Freitas, Vini Buttel e Fágner.





Nakagima participou de duas edições do "De Férias com o Ex: Celebs", versão com celebridades (sexta e sétima temporada no histórico geral). O surfista, parça de Neymar, causou ao abandonar uma suíte master.

Já Cleber Zuffo marcou a quarta temporada do "De Férias", e volta como participante de uma edição "raiz". Na época, Cleber foi eliminado após uma ex chegar e causou comoção nos fãs do reality. Outra veterana raiz é Lis Aguiar . A carioca e ex-bailarina do Faustão, que se envolveu recentemente com o jogador Vini Jr., participou da primeira edição do "De Férias com o Ex Brasil", lá em 2016.

O público LGBTQIA+ acompanhará dois participantes no elenco principal. Luís Mattos , ex de Rico Melquíades, protagonizou barracos inesquecíveis com o campeão de "A Fazenda 13" no "De Férias com o Ex Celebs 2". Escarião está no ar na atual edição, batizada de Salseiro Vip, e quase saiu na porrada com o ex-namorado no último episódio. Parece que temos um alerta de caos com a dupla, né?

A MTV deve lançar a versão "all stars" ou "diretoria", gravada diretamente de Maragogi, no primeiro semestre de 2024. A atual edição "Salseiro: VIP", gravada no Caribe, segue no ar até o fim do ano.