Reprodução - MTV - 17.11.2023 João Zoli





João Zoli saiu do mar, nesta quinta-feira (16), no novo episódio do “De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP”. No entanto, a participação tão esperada do ex de Gabi Prado se transformou em um flop misturado com desafeto.

João foi expulso do programa da MTV durante as gravações e ainda tratou mal parte da produção do “De Férias”. Porém, segundo uma fonte da coluna, Zoli está se sentindo injustiçado sobre como tudo aconteceu e resolveu ignorar o reality.





A coluna apurou que Zoli se descontrolou em uma briga na casa e não poupou as pessoas que trabalhavam nos bastidores. Apesar do caos promovido no “De Férias com o Ex Salseiro VIP”, João Zoli defende a história de que foi injustiçado pelo programa ao ser expulso e não esconde a chateação com a MTV.

Para piorar, a MTV não escalou ele para o “No Estúdio com o Ex”, programa que recebe os participantes que saem do mar logo após o episódio ir ao ar. Além disso, Zoli ignorou completamente a estreia no reality, não promoveu a entrada nas redes sociais e ignorou a tentativa de política de boa vizinhança feita pela MTV na quinta, aumentando o climão.

Na sexta-feira (17), o modelo surgiu nas redes sociais para comentar o jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia, exibido na mesma hora do programa da MTV. Então, tá, né? Vale lembrar que Zoli entrou como ex de Brenda Paixão no programa, apesar de já ter namorado uma protagonista da história do "De Férias com o Ex Brasil", a Gabi Prado.