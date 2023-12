Reprodução - Instagram - 9.12.2023 Lipe Ribeiro e Davi Kneip





O clima nos bastidores da MTV não é dos melhores quando o assunto é a atual edição do "De Férias com o Ex: Salseiro VIP". Além da ausência de Brenda Paixão e dos problemas com João Zoli , a emissora tem um novo tumulto para chamar de seu: a briga entre Lipe Ribeiro e Davi Kneip.



Atualmente no comando do "No Estúdio com o Ex", Lipe Ribeiro afirmou que Davi Kneip não é homem para Aline Mineiro, o que revoltou o atual participante. Davi e Aline viveram um affair na edição que está em andamento e as brigas do casal passaram a incomodar o elenco.

Em contato com a coluna, Davi rebateu Lipe Ribeiro e ironizou a postura do apresentador, questionando o caráter apresentado por Lipe nas relações expostas através do reality.

"O homem de verdade é ele, que contava mentira para as meninas e fingia estar com uma estando com a outra. Que tratava mulher como objeto para ser descartado e trocado a qualquer hora. Ele é o homem exemplo de família e caráter, que é valorizado na sociedade. Que podia fazer e as mulheres não. Então, uma opinião de um homem desse não muda nada na minha vida", diz Davi.

Davi Kneip fez uma comparação com as atitudes de Lipe e ressaltou a fidelidade. "Estou com a agenda de show lotada, graças a Deus. Espero que ele dê exemplo para o filho do que é ser um homem. Tenho 24 anos. Vou amadurecer muito, mas coisa que aprendi é construir família e ser fiel, mesmo sendo emocionado. Me orgulho disso", afirma Davi.

Vale lembrar que Lipe Ribeiro viveu relacionamentos polêmicos com Yá Burihan, Maju Mazalli, Viih Tube e Andressa Catorino. Atualmente, ele e Desse estão juntos e são pais de Dom.

Davi, integrante do "De Férias com o Ex: Salseiro VIP", garante que não participa mais do programa de Lipe Ribeiro. "Nem nas lives tô indo. Passei mal e o médico me deu atestado para não ter que ficar com pessoas que não me agregam e que não fazem bem. Tenho uma carreira de música para preocupar", alfineta Kneip.