A Globo tratou de tentar abafar o anúncio do elenco oficial de "A Fazenda 15" . Um dia após a Record divulgar os famosos escalados para o reality rural, a emissora carioca divulgou a data de estreia do "BBB 24": dia 8 de janeiro de 2024.

Chamado pela Globo de "reality show mais assistido do país", uma provocação para a Record, o "BBB 24" chega com novidades já confirmadas. Além de um sistema misto de votação, nova composição de grupos e dinâmicas inéditas estão confirmadas.





Boninho, que segue como diretor do reality, preparou uma mistura de participantes que estarão sob o comando de Tadeu Schmidt. Além dos grupos Camarote e Pipoca , podemos esperar uma surpresa para compor o time.

Novos quadros de humor estão previstos para a edição e em um deles um “ invasor ” vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes. No outro, o público será o grande protagonista.



O cinema semanal deixará de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido na casa.

O líder da semana, porém, ganhará uma nova tarefa: às sextas-feiras ele será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete ainda mais emoção e movimento ao BBB. Já na segunda-feira, o Jogo da Discórdia chega ao fim e dá lugar a uma nova dinâmica: o Sincerão .

E como já anunciado, para levar o grande prêmio – que poderá chegar a uma quantia ainda maior do que o do último ano, quando o BBB pagou um valor recorde para Amanda Meirelles –, o campeão vai precisar enfrentar uma votação dividida em duas etapas. A mudança acontece após o programa premiar Amanda e Arthur Aguiar, nomes com alta rejeição do público, mas com fãs engajados nas votações.

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa , a votação será para eliminar um jogador , e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.



Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação : “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “ voto único ”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez .

Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.