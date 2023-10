Reprodução Kayky e Diones

O motorista Diones Coelho da Silva, envolvido no acidente do ator Kayky Brito, fez um desabafo após se sentir ignorado pela família do ator, que estaria fazendo uma espécie de blindagem para ele não encontrar Kayky após a alta médica.



Recentemente, Kayky Brito postou um vídeo agradecendo ao motorista, que a partir daquele momento reforçou a busca por um encontro com o ator. No entanto, Dione conta para a coluna que sente um tratamento frio da família de Kayky e revela que foi ignorado por ele.





"O Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo. Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim. Só eu e ele sabemos o que a gente passou. Esse trauma que ficou. Quero muito encontrá-lo, gostaria muito de estar com ele. Mas não depende de mim. Depende deles e eu sinto uma resistência no momento", disse em conversa com a coluna.

Segundo Dione, Sthefany Brito não costuma responder às mensagens dele na busca por um encontro com Kayky. "Procurei, passei mensagem para a Sthefany e ela mal me responde no WhatsApp. Aí eu falo com a assessora dela. Ontem ela me respondeu dizendo que eu ia ver o Kayky no momento certo. Sinto muito frio o contato de lá para cá. O Kayky não me respondeu em nenhum momento. Nem meu nome falou no vídeo que postou. Agradeceu ao motorista e o motorista tem nome, Diones Coelho da Silva, trabalhador, do bem, que só quer encontrar com ele. Dar um abraço, selar e virar a página", desabafa Diones.

Diones da Silva





Rotina e agradecimento a Deolane Bezerra

Diones comprou um carro novo após a vaquinha online e o apoio da ex-A Fazenda Deolane Bezerra. O motorista conta que já fez algumas doações com o valor que recebeu da vaquinha.

"A minha rotina, o carro, estou muito feliz pela ajuda de todo mundo. Da campanha, mobilização. Quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a Deolane, que pagou a franquia do meu carro e um ano de parcelas. Ao pessoal que fez a vaquinha também", diz Dione.

"Já fiz algumas doações. Só que não posto e prefiro fazer em off. Ajudei com verbas e muitas vidas foram ajudadas. Estou na expectativa de rodar na Uber Black", entrega.



Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 27 dias internado, ele recebeu alta na sexta-feira (29).



Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto.

O ator foi atropelado pelo motorista de aplicativo Dione ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.