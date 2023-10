Reprodução/Instagram O ator apareceu em suas redes sociais para dar atualizações de sua saúde





O ator Kayky Brito falou pela primeira vez, nesta terça-feira (10), após o acidente que sofreu no Rio de Janeiro, no início de setembro. Ao comemorar a recuperação, Brito fez diversos agradecimentos, mas ignorou o amigo Bruno De Luca, que estava com ele na noite do acidente, e a esposa, Tamara Dalcanale.



"Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem. Obrigado de coração, leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado família, mãe, pai, irmã, cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã. Viver é um milagre. Lado direito um pouco afetado, mas estou aqui falando, andando até. Está tudo bem, vamo que vamo", disse Kayky Brito, que também cantou a música "Explode Coração".





A aparição de Kayky no vídeo sem citar a esposa reforça os rumores do fim do casamento. Nas primeiras fotos de Kayky Brito após receber alta, no fim de setembro, o ator posou ao lado da mãe, irmã e cunhado, todos citados no vídeo de hoje, e não foi visto com a esposa. Dias depois, Tamara Dalcanale recebeu apoio da mãe através das redes sociais. Na mensagem, a mãe de Dalcanale pediu para ela acalmar o coração. Kayky e Tamara são pais de Kael, de 1 ano e 8 meses.





Bruno de Luca e o veto

Bruno de Luca, que estava com Kayky Brito na noite do acidente, teria sido vetado pela família do ator de encontrar o amigo após a alta hospitalar. A relação de Bruno e Kayky também repercutiu nas redes sociais. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town.

Ao vivo no #FalaBrasil : Bruno de Luca quer se encontrar com Kayky Brito



Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.



Entenda o caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 27 dias internado, ele recebeu alta na sexta-feira (29).

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto.

O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.