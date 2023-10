Reprodução/Instagram Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro novo após vaquinha

O motorista que atropelou Kayky Brito dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (11) que comprou um carro novo após o acidente.

Diones Coelho contou que usou o dinheiro da vaquinha feita pela internet para adquirir o automóvel. Nas redes sociais, ele agradeceu pela ajuda de todos, além de exibir o veículo.





"Essa é a surpresa que falei, e em gratidão a Deus e a cada um de vocês que contribuiu para tornar isso possível, e pela graça de Deus, foram usados como instrumento para semear esse presente em minha vida! Gratidão", escreveu ele na legenda.

O motorista afirmou que agora está pronto para voltar a trabalhar. "Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar! Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração! Deus é bom o tempo todo", concluiu.





Motorista deseja encontrar Kayky Brito

Diones Coelho se emocionou ao assistir o vídeo de Kayky Brito , nesta terça-feira (10). O ator agradeceu Diones por chamar os bombeiros para salvar a vida dele após o atropelamento.

O motorista usou as redes sociais para responder Kayky e pediu um encontro com o ator. "Que felicidade te assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom, Kayky Brito. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!", escreveu.

